بأكثر من 50 صاروخاً و7 مسيرات.. هجوم روسي مكثف على مواقع الطاقة الأوكرانية

شنت روسيا الجمعة، هجوماً "مكثفاً" بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة على مواقع للطاقة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت أوكرانيا مؤكدة أن صاروخين عبرا المجال الجوي لرومانيا، الدولة العضو في الحلف الأطلسي، وهو ما نفته بوخارست، وفقاً للعربية نت.