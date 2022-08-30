العراق.. "الصدر" يطالب أنصار تياره بالانسحاب من محيط مجلس النواب خلال ساعة

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصار التيار، بالانسحاب فوراً من محيط مجلس النواب خلال 60 دقيقة، متوعداً بأنه سيتبرّأ من التيار، إذا لم يتم الانسحاب من الاعتصام خلال ساعة.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.
وأضاف، أن كلمته تحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني، والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.
وكان "الصدر" قد قال اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إن "هذه ليست ثورة التي فيها السلاح"، مؤكداً أنه "ينتقد ثورة التيار الصدري".
وأضاف: "أحزنني كثيراً ما حدث أمس.. أردت ثورة سلمية وليس بالسلاح، لقد اعتزلت السياسة بشكلٍ نهائي.. أنا مواطن عراقي ولا دخل لي بالسياسة".
وأكمل الصدر: "الميليشيات الوقحة هي التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص، لو حليتم الفصائل المسلحة لما حدث ذلك".