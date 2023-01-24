بولندا تقدم طلباً رسمياً إلى ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم (الثلاثاء)، أن ألمانيا تلقت طلباً رسمياً من بلاده للسماح بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلى أوكرانيا.