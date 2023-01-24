بولندا تقدم طلباً رسمياً إلى ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم (الثلاثاء)، أن ألمانيا تلقت طلباً رسمياً من بلاده للسماح بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلى أوكرانيا.
وقال "بلاشتشاك" عبر "تويتر": "ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وأتطلع لانضمام برلين إلى تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2"، وفقاً لـ"رويترز".
وترفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بذلك النوع من الدبابات المتطورة، خشية المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا، وتشترط برلين إمداد أوكرانيا بالدبابات الأميركية "أبرامز"، لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد".