الخارجية الفلسطينية: دعس شهيد طولكرم انحطاط أخلاقي يعبّر عن عقلية استعمارية

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء: إن هذه الممارسات تُعبّر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتعبر أيضًا عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه.