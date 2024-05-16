أمين "التعاون الإسلامي" يدعو لتحريك كافة الوسائل القانونية عالميًا لحماية الفلسطينيين

وشدد طه، في كلمته خلال القمة العربية في دورتها العادية الـ 33 التي تستضيفها العاصمة البحرينية (المنامة)، على ضرورة اتخاذ كل القرارات التي ستمكن الأخوة الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وأن نشحذ كل المسئوليات على المستوى العالمي حتى نوقف هذه الحرب الغاشمة الدموية، وأن نحرك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي حتى نضمن حماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأيضا لمحاسبة الجناة.