جردوا مدنيين من ملابسهم.. الاحتلال الإسرائيلي يوثق جريمة جديدة في غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، مدرسة تأوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة، واعتقلت عدداً من المدنيين، وجردتهم من ملابسهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان مجهول، فيما زعم البعض بقيام الاحتلال بإعدام عدد منهم.