جردوا مدنيين من ملابسهم.. الاحتلال الإسرائيلي يوثق جريمة جديدة في غزة

وثق الاحتلال الإسرائيلي جريمته في غزة بتعرية الأسرى من المدنيين، والتنكيل بهم، لتضاف لسلسلة فظائعه في القطاع منذ بدء عدوانه الوحشي.
وزعمت تل أبيب أن الصور تعود إلى مقاتلي حماس، وهو ما كذبه عدد من أصدقاء وأقارب المعتقلين المدنيين، الذين أكدوا أنهم مدنيون رفضوا النزوح، والانصياع لقوات الاحتلال.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنه وثق اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديميين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، أن تل أبيب تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، مدرسة تأوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة، واعتقلت عدداً من المدنيين، وجردتهم من ملابسهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان مجهول، فيما زعم البعض بقيام الاحتلال بإعدام عدد منهم.