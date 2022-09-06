الرئيس الأميركي يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

ومنذ فترة يضغط أعضاء من الكونجرس الأميركي على الإدارة الأميركية لتصنيف موسكو "دولة راعية للإرهاب"، إذ قدّمت مقترحات في هذا الصدد دعمتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي وصفت الأمر بأنه طال انتظاره، كإجراء عقابي يهدف إلى عزل روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.