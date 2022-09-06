الرئيس الأميركي يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف تضغط أوكرانيا وبعض المشرعين الأميركيين لاعتماده، وفقاً لما أوردته "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، قال "بايدن" للصحافيين في البيت الأبيض: "لا".
ومنذ فترة يضغط أعضاء من الكونجرس الأميركي على الإدارة الأميركية لتصنيف موسكو "دولة راعية للإرهاب"، إذ قدّمت مقترحات في هذا الصدد دعمتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي وصفت الأمر بأنه طال انتظاره، كإجراء عقابي يهدف إلى عزل روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.