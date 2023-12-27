آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون احتجاجًا على إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية

ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال، والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز فيه التضخم السنوي 160 في المئة، ومستوى الفقر 40 في المئة.