6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات

ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصاً حاداً في الموارد الطبية والإمدادات الإنسانية الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف القدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو انتشال العالقين من تحت الأنقاض.