الطريق إلى الأزمة.. كيف سمح الديمقراطيون لـ"بايدن" بإعادة الترشح للرئاسة؟

ويحيط بالرئيس "بايدن" دائرة ضيقة من المساعدين القدامى وأفراد العائلة، الذين شجعوا رغبته في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية، لكن المقابلات مع كبار الاستراتيجيين الحزبيين وشاغلي المناصب وأولئك المقربين من الديمقراطيين، الذين ينظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون للرئاسة، تشير إلى أنه -بالمثل- تم استرضاء قادة الحزب، أو الضغط عليهم للاصطفاف في لحظات حاسمة، عندما كان بإمكانهم إقناع "بايدن" بالتنحي جانبًا. كما أن الشخصيات الديمقراطية الرئيسية الأخرى، التي كان يمكن أن تضغط على "بايدن" للنظر في التقاعد، أو تقترح خطة بديلة، مثل باراك أوباما أو بيل وهيلاري كلينتون، انتقلوا إلى حياتهم الخاصة بعد مغادرة البيت الأبيض، ولم يبدوا -خارج دائرة المستشارين المقربين من "بايدن"- في وضع يسمح لهم بإجراء محادثة حساسة مع عائلة بايدن.