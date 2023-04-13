شاب في العشرينيات.. "واشنطن بوست": تحديد هوية مُسرّب وثائق البنتاغون السرية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي سرّب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي؛ هو شاب في العشرينيات من العمر، مولع بالأسلحة النارية، وكان يعمل في قاعدة عسكرية، نقلًا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.