ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000 قتيل وسط كارثة مروعة

وقال مسؤول أفغاني إن عدداً من الوديان والمناطق الجبلية البعيدة لم تصلها فرق الإنقاذ بعد، بسبب صعوبة تضاريسها وانهيار الطرق المؤدية إليها، مضيفاً أن القوات الجوية تقوم بإسقاط المساعدات الغذائية والطبية جواً للناجين لعدم قدرة الطائرات على الهبوط في بعض المواقع.