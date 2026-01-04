"ميدفيديف" يلوّح باختطاف قادة غربيين ويضع المستشار الألماني "ميرتس" في دائرة التصعيد"

في تصعيد لافت في الخطاب السياسي، طرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف سيناريو افتراضيًا يتحدث عن إمكانية استهداف قادة عالميين بعمليات اختطاف، مستشهدًا بما وصفه بعملية نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، وذكر من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الأحد، عن ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، قوله إن "اختطاف النازي الجديد ميرتس قد يكون انعطافًا رائعًا في هذا المهرجان من الأحداث"، معتبرًا أن هذا السيناريو ليس مستحيلًا.
وأشار ميدفيديف إلى أن هناك، بحسب وصفه، أسبابًا قانونية كافية لمقاضاة ميرتس داخل ألمانيا، مضيفًا أنه "لن تكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داعٍ"، على حد تعبيره.
وتطرق الرئيس الروسي السابق إلى التطورات في فنزويلا، معتبرًا أن مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا تصمد أمام التدقيق، رغم اعتقال مادورو في عملية عسكرية أميركية خلال مطلع الأسبوع ونقله إلى نيويورك.
وفي سياق متصل، وجّه ميدفيديف انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن ولايته الرئاسية انتهت منذ فترة طويلة، وهو موقف سبق أن كررته موسكو في أكثر من مناسبة.
وتؤكد أوكرانيا من جهتها أن استمرار زيلينسكي في منصبه يستند إلى الدستور الأوكراني، الذي يجيز تمديد ولاية الرئيس في ظل الأحكام الاستثنائية المفروضة أثناء الحرب.