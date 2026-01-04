"ميدفيديف" يلوّح باختطاف قادة غربيين ويضع المستشار الألماني "ميرتس" في دائرة التصعيد"

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الأحد، عن ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، قوله إن "اختطاف النازي الجديد ميرتس قد يكون انعطافًا رائعًا في هذا المهرجان من الأحداث"، معتبرًا أن هذا السيناريو ليس مستحيلًا.