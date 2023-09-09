بعد الفاجعة.. تعاطف عربي وعالمي مع المغرب في "المصاب الأليم"

وفي الإمارات، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على حسابه في موقع "إكس": "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألّمْنا لهذا الحادث، ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق، ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".