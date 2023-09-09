بعد الفاجعة.. تعاطف عربي وعالمي مع المغرب في "المصاب الأليم"

أبدت العديدُ من الدول العربية والعالمية تعاطفَها وتعازيها للمغرب بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة وخلّف مئات القتلى والمصابين.
وأعربت السعودية عن "صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدّت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".
وقالت الخارجية في بيان لها: "تعبر المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق".
وفي الإمارات، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على حسابه في موقع "إكس": "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألّمْنا لهذا الحادث، ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق، ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".
من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه في موقع "إكس": "خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال، نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يلطف بهم، ويديم عليهم السلامة والأمان".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة".
وأضاف البيان: "تؤكّد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين".
وأعربت الخارجية الأردنية عن "أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب. قلوبنا مع أهلنا وإخوتنا هناك، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعًا".
من جهته قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "نعزي الشعب المغربي، الذي تضرّر من الزلزال المروع الذي هزّ البلاد بين عشية وضحاها، وتسبّب في مقتل مئات الأشخاص.
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتزويد المغرب بأي مساعدة يرغب فيها".
ووجه المستشار الألماني أولاف شولتس التعازي، إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر" الذي أدّى إلى مقتل 296 شخصًا في المغرب.
وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة "إكس": "الأنباءُ الصادرة من المغرب مروّعةٌ. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمّر، وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".
وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال المغرب.
وكتب مودي على موقع "إكس": "حزين جدًّا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب، في هذه الساعة المأساوية قلوبنا مع شعب المغرب، تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".
وشهد المغربُ زلزالًا بقوّة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكّانُ عدد كبير من مناطق المملكة.
وأعلنت وزارةُ الداخلية في المغرب في آخر تحديث، ارتفاعَ حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي وقع أمس الجمعة إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم "تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".
وأضاف البلاغ: أن الزلزال أسفر عن انهيار عدد من المباني، وخلّف دمارًا كبيرًا.