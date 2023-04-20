اغتيال رئيس مكتب رئيس الدولة في مالي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية مالي، بأنه تم اغتيال عمر تراوري، رئيس مكتب الرئيس الانتقالي في جمهورية مالي.