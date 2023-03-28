بلجيكا تعتقل 8 أشخاص أعدّوا لاعتداء إرهابي

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا، اليوم (الثلاثاء)، توقيف ثمانية أشخاص مساء أمس في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد لاعتداء إرهابي.
وأوضحت النيابة أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن، ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما.
من ناحيته، بيّن مصدر قضائي أن الموقوفين هم شباب سلكوا طريق التطرف وانخرطوا في الحركة المتشددة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحدثت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد، وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي: ميرسكيم، وبورغهاوت، ودورن في أنتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة، وأدت إلى توقيف خمسة أشخاص، ويشتبه في أن اثنين من الموقوفين استعدا لتنفيذ اعتداء إرهابي في بلجيكا.