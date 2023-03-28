بلجيكا تعتقل 8 أشخاص أعدّوا لاعتداء إرهابي

وحدثت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد، وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي: ميرسكيم، وبورغهاوت، ودورن في أنتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة، وأدت إلى توقيف خمسة أشخاص، ويشتبه في أن اثنين من الموقوفين استعدا لتنفيذ اعتداء إرهابي في بلجيكا.