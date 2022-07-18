يقترب من خلافة "جونسون".. "سوناك" يفوز بالجولة الثالثة لانتخابات المحافظين

يُذكر أن جونسون أعلن استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة، احتجاجًا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.