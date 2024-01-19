إيران تنشر 4 أساطيل حربية.. والتصعيد متواصل في البحر الأحمر

أعلنت إيران أنها نشرت سفنًا بحرية حربية "بمهمة متعددة الأبعاد" في المياه الدولية، بينما تتصاعد التوترات في البحر الأحمر إثر الهجمات الحوثية على السفن، والضربات الأمريكية المقابلة لمواقع الحوثيين في اليمن.