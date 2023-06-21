27 منزلًا.. مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأنها وثّقت خلال الساعات القليلة الماضية، اعتداء المستوطنين على 27 منزلًا، وتضرر 15 محلًّا تجاريًّا، وحرق وتدمير واجهات نحو 140 مركبة فلسطينية، في قرى مدينة نابلس؛ مبينة أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرى قضاء مدينة سلفيت واعتدوا على الفلسطينيين.