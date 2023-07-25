البحرين تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج على واقعة إحراق المصحف

وأعربت الخارجية عن إدانة البحرين واستنكارها بشدة لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا للمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإدانة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لمنع مثل هذه الأفعال وتجريمها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.