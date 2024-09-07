روسيا تستهدف البرلمان الأوكراني على وقع معارك في دونيتسك

وتشهد كوستيانتينيفكا، التي كانت قبل الحرب بلدة صناعية تسكنها نحو 70 ألف نسمة، رحيل كثير من سكانها وسط تقلص المسافة بينها وبين خط المواجهة خلال الغزو الروسي المستمر منذ 30 شهرًا. وتتعرض لضربات بالصواريخ والقنابل والمدفعية بصورة منتظمة.