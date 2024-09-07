روسيا تستهدف البرلمان الأوكراني على وقع معارك في دونيتسك

تتواصل المعارك الروسية الأوكرانية العنيفة في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو الاستيلاء على قرية كالينوفي في دونيستك الأوكرانية، فيما أكد حاكم أوكراني محلي أن 3 قتلوا و3 آخرين أصيبوا جراء قصف مدفعي روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا.
وهاجمت روسيا، سلسلة أهداف داخل الأراضي الأوكرانية طالت إحداها البرلمان الأوكراني، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".
وتقع كالينوفي إلى الجنوب الشرقي من بوكروفسك، وهي مركز لوجستيات أوكراني كبير يهدده تسارع التقدم الروسي في منطقة دونباس الصناعية شرق أوكرانيا، ويبلغ سكانها نحو 200 نسمة.
وفي تطور آخر، قال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن 3 قتلوا و3 آخرين أصيبوا جراء قصف مدفعي روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، السبت.
وأضاف فيلاشكين في منشور على تليغرام أن 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و69 عامًا قتلوا، وأن أضرارًا لحقت ببناية متعددة الطوابق ومبنى إداري ومتجر. وذكر أن 3 آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة وتلقوا الرعاية الطبية.
وتشهد كوستيانتينيفكا، التي كانت قبل الحرب بلدة صناعية تسكنها نحو 70 ألف نسمة، رحيل كثير من سكانها وسط تقلص المسافة بينها وبين خط المواجهة خلال الغزو الروسي المستمر منذ 30 شهرًا. وتتعرض لضربات بالصواريخ والقنابل والمدفعية بصورة منتظمة.