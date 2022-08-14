قتيل وعشرات الجرحى بحريق في كنيسة مصرية.. و"السيسي" يتابع

بدوره، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حسابه على تويتر: أُتابع من كثب تطورات الحادث الأليم ووجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكلٍ فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.