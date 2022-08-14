قتيل وعشرات الجرحى بحريق في كنيسة مصرية.. و"السيسي" يتابع

لقي شخص مصرعه وأُصيب 55 آخرون، بينهم أطفال، إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة- شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.
وفي التفاصيل، تلقت قوات الأمن بالجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده وفق وسائل الإعلام المصرية.
وتوجّهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إنه تم نقل 55 مصاباً من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتاً إلى أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.
وأكّد عبد الغفار، أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.
بدوره، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حسابه على تويتر: أُتابع من كثب تطورات الحادث الأليم ووجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكلٍ فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.