أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.. حمزة يوسف يستقيل من رئاسة الحكومة الاسكتلندية

أعلن حمزة يوسف، الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.
وذكر السياسي البالغ 39 عامًا أنه سيتنحى عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.
وبحسب "الشرق الأوسط"، فقد جاء ذلك بعد أيام قليلة من إنهاء "يوسف" اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر.
ويعدّ يوسف "39 عامًا" الذي تولى منصبه خلفًا لنيكولا ستيرجن في مارس من العام الماضي، أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.
ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2030.
ويهيمن الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ عام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.
وبعد استقالة "يوسف"، يكون أمام البرلمان 28 يومًا لتعيين رئيس وزراء جديد.
وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الاسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات؛ مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصًا.