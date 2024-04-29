أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.. حمزة يوسف يستقيل من رئاسة الحكومة الاسكتلندية

ويهيمن الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ عام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.