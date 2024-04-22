لجنة أممية: لا بديل عن "الأونروا" للفلسطينيين وإسرائيل لم تقدم أدلة على اتهام موظفيها

وأفادت المراجعة بأن "الأونروا" أنشأت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد، بالإضافة إلى امتلاكها نهجًا من الحياد أكثر تطورًا بالمقارنة مع وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى.