أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قلقة من التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا

أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن قلقهم من التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا، خلال اجتماع اليوم (السبت) على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: "إن الوزارء بحثوا مخاوفهم بشأن التعاون العسكري الثنائي ذي الاتجاهين بين إيران وروسيا وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن الوزراء عبروا عن قلقهم من التصعيد النووي لإيران، وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوها إلى تغيير مسارها.
وأضاف أن الوزارء أكدوا مجدداً تضامنهم مع الشعب الإيراني في مواجهة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وعُقد الاجتماع بين "بلينكن" ونظرائه، الفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك والبريطاني جيمس كليفرلي على هامش المؤتمر المخصص لمسائل الأمن والدفاع الدولي، والذي تطغى عليه إلى حد كبير جهود دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.