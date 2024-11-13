"ترامب" يُعيّن حليفًا إعلاميًا لقيادة "البنتاغون".. هل سيُحدِث "هغسيث" تغييرات جذرية في سياسة أمريكا الدفاعية؟

ونشر هغسيث كتابًا بعنوان "حرب المحاربين: خلف خيانة الرجال الذين يحافظون على حريتنا"، والذي حقق مبيعات كبيرة. في هذا الكتاب، يسلط الضوء على ما يراه خيانة من قبل النخبة تجاه المحاربين القدامى، ويدعو إلى إعادة بناء الجيش الأمريكي. وقد أثار الكتاب جدلاً واسعًا، حيث انتقد البعض وجهة نظره، بينما أشاد به آخرون.