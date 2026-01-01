3 قتلى بينهم عنصر في "الباسيج" خلال احتجاجات غلاء المعيشة في إيران

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، الخميس، عن أول مدنيَّين يُقتلان خلال التظاهرات، مشيرة إلى أن قتيلين سقطا في لردغان، بعد أن ذكرت أن متظاهرين في المدينة "بدؤوا برشق المباني الإدارية بالحجارة، ومن بينها مبنى المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء والبلدية وعدد من المصارف، قبل أن يتجهوا نحو مبنى المحافظة"، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، مع وقوع إصابات.