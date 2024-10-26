قصف إسرائيلي يستهدف أكثر من 20 بلدة بجنوب لبنان ويسفر عن 5 قتلى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد ليل الجمعة إصابة 6 جنود، بعد سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، في وقت سابق من اليوم ذاته.

من ناحية ثانية قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 164 قتيلاً و275 جريحًا سقطوا من صفوف المسعفين منذ بدء الحرب في لبنان.