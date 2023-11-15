"لا ينطقون كلمة واحدة".. "زاخاروفا": "الجنائية الدولية" لا تُبالي بمصير أطفال غزة

وتساءلت: "أي نوع من التقييم والأولويات لهؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة، ممن هم على استعداد للإعلان عن قصة مختلقة حول الاختطاف المزعوم للأطفال الأوكرانيين، والترويج لها كل يوم، مع فهم العبثية المطلقة لهذه الرواية، في نفس الوقت لا ينطق هؤلاء ببنت شفة، ولا يقولون كلمة واحدة فيما يتعلق بالأطفال الحقيقيين الذين يعانون كل يوم على هذا النطاق الهائل في غزة؟ كيف يتسق ذلك؟".