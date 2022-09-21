قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.. تصريحات "بوتين" تدفع مكاسب الدولار لارتفاع قياسي

هزّت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب، الأسواق قبل رفع مرجّح حاد في أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي، ليقفز الدولار الأربعاء لأعلى مستوى له في عِقدين.
وأمر "بوتين" اليوم بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وأنذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بأنه "ابتزاز نووي"، فإن موسكو ستردّ بقوة بكل ترسانتها الضخمة.
وقدّمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.
ووقع عبء البيع بسبب تلك الأنباء على العملات الأوروبية وفق "سكاي نيوز عربية"، إذ فاقمت تصريحات "بوتين" من المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد بالنسبة لمنطقة تعاني بالفعل من تبعات تقليص روسيا لإمدادات الغاز.
وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلًا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين، الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 بالمائة مسجلًا 0.9912 دولار.
ونزل الإسترليني 0.4 بالمائة مسجلًا مستوى منخفضًا جديدًا هو الأدنى في 37 عامًا عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات "بوتين".
وارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام 16 بالمائة، وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981، ويقول محللون إن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.
ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضًا اليوم لأدنى مستوياتهما في سنوات، وسجّل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020.