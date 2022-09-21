قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.. تصريحات "بوتين" تدفع مكاسب الدولار لارتفاع قياسي

وقدّمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.