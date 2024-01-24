كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت صباح الأربعاء، صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه بيونغ يانغ.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إنّ “جيشنا رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم قرابة الساعة السابعة (الثلاثاء 22,00 ت غ)”.
وأضاف البيان أنّ “المواصفات التفصيلية يتمّ تحليلها من كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية”.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب إجرائها تجارب باليستية ونووية، أما الصواريخ المجنّحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأيّ حظر.
ويأتي إجراء بيونغ يانغ هذه التجارب الصاروخية الجديدة، في وقتٍ تجري فيه كوريا الجنوبية قُبالة سواحلها الشرقية مناورة عسكرية تستمرّ حتى الخميس.
وأوضحت سول، أنّ هذه المناورة تقرّرت “في ضوء مشكلات أمنية جدّية” مع الشمال.