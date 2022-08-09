الولايات المتحدة توقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن هذه اللحظة التاريخية تؤكد التزام الولايات المتحدة للأمن المشترك عبر الأطلسي، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا قويًا من الحلفاء والحزبين لطلبات العضوية في فنلندا والسويد.