"الأونروا" تحذّر: المجاعة تحاصر سكان شمال غزة

أكدت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن خطر المجاعة يحاصر عشراتِ آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 118 على التوالي، وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في تلك المناطق منذ فترة طويلة.