الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا

وأبدى لولا، الإثنين، "انزعاجه" من عدم لقاء زيلينسكي، لكنه أوضح أنه لا يرى فائدة من لقائه الآن، مشيراً إلى أنه لا يبدو أن الرئيس الأوكراني ولا نظيره الروسي يرغبان في السلام.