نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة صامد رغم الغارات الإسرائيلية ومناوشات محدودة

وقال فانس، عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن، إن لدى الولايات المتحدة معلومات عن هجوم نفذته "حماس أو جهة أخرى" ضد جندي إسرائيلي في رفح، مرجحًا أن ترد إسرائيل، لكنه أضاف: "السلام الذي أعلنه الرئيس ترامب سيصمد رغم ذلك".