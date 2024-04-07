فرنسا تحتفل بمرور 80 عامًا على تحررها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية

يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، "مسار الذاكرة" في مرور ثمانين عاماً على تحرير فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية في سياق فعاليات تبلغ ذروتها في يونيو (حزيران) مع إحياء ذكرى إنزال نورماندي.
ويتوجّه "ماكرون" صباحًا إلى هضبة غليير في منطقة الألب (جنوب شرق)، التي شهدت معارك بين الجيش الألماني والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم "الميليشيا الفرنسية" من جهة، وعناصر المقاومة الفرنسية من جهة أخرى، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويرأس "ماكرون" مراسم تذكارية، ويلقي خطابًا في مقبرة تون الكبيرة، حيث ووريت جثامين 105 مقاومين قبل أن يزور في فترة بعد الظهر إيزيو (جنوب شرق)، حيث خصصت دار لذكرى الأطفال اليهود، الذين لجأوا إليها واعتقلت شرطة الغستابو في ليون بأمر من قائدها كلاوس باربي 44 منهم في 6 أبريل (نيسان) 1944، ورحّلتهم وقتلتهم في معسكر آوشفيتس-بيركيناو (بولندا) وريفال (إستونيا).
وبدأت هذه السلسلة الطويلة من الفعاليات التذكارية بمراسم لتكريم ذكرى جان مولان قائد المقاومة، في 2023 ثمّ نقل رفات المقاوم الشيوعي الأرمني الأصل ميساك مانوشيان إلى البانتيون، لمقبرة العظماء في فرنسا.
وأوضح مستشار رئاسي فرنسي أن "مهمّة ماكرون تقضي بالتذكير بتاريخنا الخاص، بتاريخنا العظيم الذي يتضمّن أيضًا في المقابل مراحل مظلمة لا بدّ من مواجهتها مثل الاحتلال النازي".