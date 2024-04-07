فرنسا تحتفل بمرور 80 عامًا على تحررها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية

ويرأس "ماكرون" مراسم تذكارية، ويلقي خطابًا في مقبرة تون الكبيرة، حيث ووريت جثامين 105 مقاومين قبل أن يزور في فترة بعد الظهر إيزيو (جنوب شرق)، حيث خصصت دار لذكرى الأطفال اليهود، الذين لجأوا إليها واعتقلت شرطة الغستابو في ليون بأمر من قائدها كلاوس باربي 44 منهم في 6 أبريل (نيسان) 1944، ورحّلتهم وقتلتهم في معسكر آوشفيتس-بيركيناو (بولندا) وريفال (إستونيا).