رئيس الوزراء البريطاني يعلن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 4 يوليو القادم

وجاء هذا الإعلان في اليوم الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن التضخم في المملكة المتحدة قد انخفض بشكل حاد إلى 2.3 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على خلفية الانخفاضات الكبيرة في الفواتير المحلية.