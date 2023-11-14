"هيومن رايتس ووتش": يجب التحقيق في مهاجمة إسرائيل لمستشفيات غزة على أنها جرائم حرب

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها حقّقت في هجمات على المستشفيات، ووجدت أن القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر، فقتلت اثنين من المدنيين على الأقلّ، وتعرّض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر، ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر، كما قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر، مشيرة إلى أن الأضرار بالمستشفى، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى، أدت إلى إغلاقه في الأول من نوفمبر.