"محاولة دنيئة ومعاداة للسامية".. "نتنياهو" و"بن عفير" يهاجمان قرار "العدل الدولية"!

وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفًا بالفعل، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي، لقد كانوا صامتين خلال المحرقة، واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".