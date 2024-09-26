بروكسل.. بعثة المراقبة بـ"التعاون الإسلامي" تبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

عقدت بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم، اجتماعًا على مستوى السفراء بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس المنظمة.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك على لبنان.
وتبادلوا وجهات النظر حول التنامي المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا وخارجها، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أهمية تنسيق المواقف وتعزيز المصالح المشتركة في بروكسل.