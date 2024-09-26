بروكسل.. بعثة المراقبة بـ"التعاون الإسلامي" تبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك على لبنان.