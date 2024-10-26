سلطنة عُمان تدين القصفَ الجويَّ الذي شنّتْه إسرائيل على إيران

وجدّدت سلطنةُ عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم؛ دعوتَها لضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف العدوان على قطاع غزة، كما نصّت عليه وتطالب به قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنح الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلَّة على حدود عام 1967م ضمن إطار حلّ الدولتين ووفقًا لمبادرة السلام العربية بما يكفل تحقيق سلام عادل ودائم لجميع الأطراف.