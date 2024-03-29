مواطن إسرائيلي لنتنياهو: البيت الأبيض يعاملنا أفضل منك

وقالت المصادر إن نتنياهو؛ قال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل مرات عديدة عبر التاريخ وانتهى الأمر بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن هناك عديداً من رؤساء الوزراء الذين قالوا "لا" للولايات المتحدة، وأنه يقول أيضا "لا" للولايات المتحدة عندما يعتقد أن ذلك ضروري.