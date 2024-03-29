مواطن إسرائيلي لنتنياهو: البيت الأبيض يعاملنا أفضل منك

قال عديدٌ من أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنهم يتلقون معاملة أفضل من البيت الأبيض.
وأفادت مصادر لموقع axios، بأنه خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي وعائلات الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في غزة، قال أحد الأشخاص وهو مواطن أمريكي لنتنياهو، إن البيت الأبيض لا يحتضن العائلات فحسب، بل يدعمهم أيضاً ويبقيهم على اطلاع.
وقالت المصادر إنهم أبلغوا رئيس الوزراء بأن الحكومة الإسرائيلية لا تتصرف بنفس الطريقة.
وطلب الشخص المذكور من نتنياهو؛ الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ومع الرئيس جو بايدن رغم خلافاتهما.
وقال فردُ آخر لنتنياهو، إنه من المهم إبقاء قضية الرهائن محل اهتمام الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
ووفقاً لمصدرَيْن حضرا الاجتماع، رد نتنياهو بـ"تبجج طويل" حول السبب الذي يجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف كيف يقول "لا" لرئيس الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن نتنياهو؛ قال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل مرات عديدة عبر التاريخ وانتهى الأمر بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن هناك عديداً من رؤساء الوزراء الذين قالوا "لا" للولايات المتحدة، وأنه يقول أيضا "لا" للولايات المتحدة عندما يعتقد أن ذلك ضروري.