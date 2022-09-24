احتجاجاتٌ غاضبة تهز طهران ليلًا ومقتل 35 شخصًا على الأقل منذ بدء التظاهرات

وأوقفت شرطة الأخلاق "مهسا أميني" (22 عامًا) في 13 سبتمبر، وتوفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام. وقال ناشطون إنها تَلَقّت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.