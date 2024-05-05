الناخبون في بنما يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

ويحق لنحو ثلاثة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم، في ما يقرب من 7.500 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلاد لانتخاب الرئيس، و71 مقعدًا برلمانيًّا وحوالى 800 منصب محلي.