"العويشق": خطة غزة تُحرّك المياه الراكدة.. وإشارة ترامب لحل الدولتين تحولٌ مفصلي

في طرح تحليلي لافت، أكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، أن خطة ترامب بشأن غزة لا يجب اختزالها في حدود القطاع فقط، بل إنها تحمل إشارات مشروطة تدعم حل الدولتين، وتمثل تحولاً جوهريًا في الموقف الأمريكي.
وفي مقاله بصحيفة "الشرق الأوسط" بعنوان "ماذا تعني خطة ترامب لغزة لمستقبل حل الدولتين؟"، استشهد العويشق بالفقرة "19" من اتفاق غزة، التي نصّت على أن "الظروف ربما تكون مهيأة في آخر المطاف للانخراط في مسار موثوق به نحو تقرير المصير للفلسطينيين والدولة الفلسطينية"، معتبراً إياها أول إشارة علنية من إدارة ترامب تدعم هذا التوجه.
ووصف العويشق حل الدولتين بـ"الوصفة السحرية" التي يراها المجتمع الدولي المخرج الآمن من الطريق المسدود، مؤكدًا أن مجرد ذكر الدولة الفلسطينية، حتى وإن كان مشروطًا، يمثل تطورًا لافتًا في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طالما حارب الفكرة.
وأضاف أن هذه الإشارات تعني أن واشنطن لن تعرقل الجهود الدولية الساعية نحو إقامة الدولة الفلسطينية، بل إن التحركات العالمية الأخيرة تؤكد أن العالم بات يتفق على هذا الخيار، حيث اعترفت نحو 160 دولة بفلسطين، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتحدة لمنح الإشارة النهائية.
وتوقّف الكاتب عند حدثي "إعلان نيويورك" والمؤتمر عالي المستوى للتسوية السلمية، مؤكداً أنهما يعكسان تصدر القضية الفلسطينية للأجندة الدولية. لكنه حذّر من ردود فعل الحكومة الإسرائيلية، التي سعت إلى خطوات استباقية مثل وقف أموال المقاصة وتوسيع الاستيطان.
واختتم العويشق بالإشارة إلى أهمية التحالف الدولي الجديد لحل الدولتين بقيادة السعودية وفرنسا، وتحالف مالي موازٍ لضمان دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن العمل الجماعي العربي والدولي هو ما سيدفع مسيرة السلام نحو تحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة.