"العويشق": خطة غزة تُحرّك المياه الراكدة.. وإشارة ترامب لحل الدولتين تحولٌ مفصلي

في طرح تحليلي لافت، أكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، أن خطة ترامب بشأن غزة لا يجب اختزالها في حدود القطاع فقط، بل إنها تحمل إشارات مشروطة تدعم حل الدولتين، وتمثل تحولاً جوهريًا في الموقف الأمريكي.