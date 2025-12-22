"الدفاع السورية": هجوم مفاجئ لـ"قسد" يصيب مدنيين وعسكريين ويتسبب بنزوح العائلات شمال حلب

وتسببت الاشتباكات في نزوح عشرات العائلات إلى مناطق أكثر أمنًا، خاصة الخالدية وشارع النيل، وسط استمرار إطلاق النار العشوائي الذي يهدد حياة المدنيين ويعيق عمليات الإنقاذ.



وأوضح الدفاع المدني السوري أن سيارة إنقاذ تعرضت لإطلاق نار أثناء توجهها إلى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دوار شيحان، رغم وضوح شاراتها وارتداء طاقمها الزي الرسمي.



من جهته، أكد محافظ حلب عزام الغريب، أن قوات "قسد" واصلت خروقاتها المتكررة في الحيين، حيث أقدمت على سحب الحواجز المشتركة بشكل مفاجئ دون تنسيق، أعقبه استهداف مباشر للمدنيين والأجهزة الأمنية والعسكرية.