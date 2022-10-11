لبنان يطلب من "توتال" البدء فوراً في التنقيب عن الغاز بمياهه الإقليمية

والتقى "ميقاتي" ووزير الطاقة وليد فياض، بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر، وفقاً لـ"فرانس برس".