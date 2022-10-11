العالم

لبنان يطلب من "توتال" البدء فوراً في التنقيب عن الغاز بمياهه الإقليمية

حصلت على ترخيص عام 2018
سفينة مملوكة لشركة توتال
سفينة مملوكة لشركة توتال
سبق
سبق

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء)، من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالإجراءات التنفيذية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

والتقى "ميقاتي" ووزير الطاقة وليد فياض، بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأفاد "فياض" بأن البدء في أعمال التنقيب وتنفيذها، هي عملية تأخذ وقتاً، إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية.

وبين أن الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً.

لبنان
إسرائيل
الغاز
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان
نجيب ميقاتي
ترسيم الحدود البحرية
شركة توتال الفرنسية

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