طبيب بايدن: الرئيس الأمريكي تماثل للشفاء تمامًا من أعراض كوفيد-19

وكتب ترامب، الأحد، على منصة "تروث سوشيال: "هل يعتقد أحد حقًا أن جو (بايدن) كان مصابًا بكوفيد؟ لا، أراد الخروج من السباق منذ 27 يونيو، ليلة المناظرة، حيث تم إضعافه بالكامل. كانت تلك اللحظة الكبرى التي أدت إلى احتضار بايدن. كانت تلك هي اللحظة التي تم فيها الكشف عن جو على حقيقته، فهو رجل لا يتسم بالكفاءة وما كان ينبغي له أن يصبح رئيسًا أبدًا. جو بايدن غير صالح للخدمة – إنه يدمر بلدنا!".