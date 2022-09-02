"الأمن القومي الأمريكي": لن يُسمح لإيران بامتلاك قدرة صنع أسلحة نووية

كما شدد على أن الإدارة الأمريكية ستفعل ذلك، سواء اقتصاديًا عبر العقوبات، التي لا تزال سارية على طهران، أو حتى عسكرياً عندما تقتضي الحاجة الدفاع عن مواطنيها ومنشآتها ؛ إلا أنه أوضح أن التوصل لاتفاق سيسهل العديد من الملفات، قائلاً: "لا توجد مشكلة في الشرق الأوسط يسهل حلها مع إيران مسلحة نوويًا".