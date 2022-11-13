إيران تحكم بإعدام متظاهر شارك في احتجاجات مهسا أميني

قضت محكمة إيرانية بإعدام متظاهر لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، بحسب ما ذكر موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية، اليوم (الأحد)، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت وفاة مهسا أميني.