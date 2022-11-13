إيران تحكم بإعدام متظاهر شارك في احتجاجات مهسا أميني

قضت محكمة إيرانية بإعدام متظاهر لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، بحسب ما ذكر موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية، اليوم (الأحد)، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وذكر "ميزان" أن حكم بالإعدام صدر بحق متظاهر أحرق مركزًا حكوميًا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المتظاهر وجّهت إليه تهم "الإخلال بالنظام العام"، "التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني"، "الحرابة والإفساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة لمتهمين بالضلوع في "أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.
وبيّن الموقع أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكامًا بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الإخلال بالنظام والممتلكات العامة".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.